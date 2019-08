Mehrere Schüler an Tuberkulose erkrankt – Mediziner warnen

In Baden-Württemberg sind vier Kinder einer Schule an Tuberkulose (TB) erkrankt, insgesamt haben sich dort 109 Schüler und Lehrer mit dem Bakterium infiziert. So viele Ansteckungen über alle Klassenstufen hinweg sind nach Aussage des Behördenarztes „ungewöhnlich“ – nicht jedoch die Tatsache, dass...