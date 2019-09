Erstickungsgefahr: Ikea ruft Babylätzchen „Matvrå“ zurück

Eigentlich sollen sie die Kinder (oder besser die Eltern) vor Flecken auf der Oberbekleidung schützen – doch in diesem Fall können sie lebensbedrohlich werden. Der schwedische Möbelgigant Ikea ruft Lätzchen zurück. Ein Knopf könnte sich an diesen Produkten lösen, an dem sich Kinder verschlucken und...