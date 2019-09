Grippe schlägt zu: So viele Tote wie seit Jahrzehnten nicht

Obwohl eine Grippe in den meisten Fällen ohne Folgen ausklingt, sterben jedes Jahr Menschen in Folge einer Infektion mit Influenzaviren. In der Grippe-Saison 2017/2018 waren es 25.100 Menschen – so viele wie seit 30 Jahren nicht, wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Montag mitteilte. Gleichzeitig...