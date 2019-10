Eine Portion schon Überdosis? Koffeinpulver zurückgerufen

Wer das Koffeinpulver „np nutrition Caffeine 100%-HCL“ von New Pharma Nutrition so wie auf den Packungshinweisen konsumiert, führt sich automatisch eine Überdosis zu. Deshalb wurde das Produkt zurückgerufen. Doch das ist nicht das Ende in dem Verfahren um das Pulver. Denn die Stadt Köln hat Anzeige...