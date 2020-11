Playstation 5 im Praxistest: Wie gut ist die neue Konsole?

Den 19. November hatten sich Videospielefans dick im Kalender angestrichen. Für diesen Tag hatte Hersteller Sony den Verkaufsstart seiner neuen Playstation 5 (499 Euro bzw. 399 Euro ohne Laufwerk) angekündigt – eigentlich. Denn in der Praxis hatte so gut wie niemand die Chance, am Erscheinungstag eine PS5 zu erwerben . Elektronikmärkte und Geschäfte hatten schon vorab angekündigt, dass sie zu Beginn nichts auf Lager haben würden. Und selbst bei Onlinehändlern gingen Interessenten leer aus.

Amazon und Medimax hatten zwar in Aussicht gestellt, am Erstverkaufstag zeitlich begrenzt Bestellungen der PS5 zu ermöglichen. Am Tag selbst aber war die Medimax-Shopseite nicht erreichbar und bei Amazon waren neue Bestellungen ebenso wenig möglich wie bei anderen deutschen Onlinehändlern.

Sogar viele Kunden, die in einer der Vorbestellerphasen eine Konsole ergattern konnten, warteten trotz Vorauszahlung teilweise umsonst auf die pünktliche Lieferung. Ihren Frust ließen viele in Foren und sozialen Netzwerken freien Lauf. Ob Interessenten bis Weihnachten überhaupt noch auf ein Gerät hoffen dürfe, ist derzeit offen. Fakt ist: Ein gelungener Start sieht anders aus.

Wer mit seiner Vorbestellung Glück hatte – oder wie in diesem Fall ein Testgerät zur Verfügung hatte – durfte inzwischen die ersten Tage ausprobieren, wie sich die Leistung der neuen Playstation 5 auf die Spielegrafik auswirkt, wie sich das Gerät mit seinem futuristischen Design im Vollbetrieb anhört und vor allem: Wie sich die neue Konsolengeneration anfühlt. Denn der eigentliche Star der PS5 liegt auf der Hand – und heißt DualSense-Controller.

Playstation 5: DualSense-Controller fühlbar realistischer

Denn wie glaubwürdig man ins Spielgeschehen eintaucht, hängt zum einen zwar von der Darstellung auf dem Bildschirm ab – aber vor allem auch von der Steuerung in der Hand. Und hier hat Sony spürbar nachgebessert. Den neue DualSense-Controller haben die Japaner für die PS5 deutlich weiterentwickelt.

Der neu entwickelte DualSense-Controller der Playstation 5 gibt beim Spielen spürbar genauere Rückmeldung als früher. Im Zusammenspiel mit der detailreichen Grafik taucht man so tiefer in die Spiele ein. Foto: Zacharie Scheurer / dpa-tmn

Rein optisch ist die Ähnlichkeit – bis auf die nun helle Farbgebung – stark an den PS4-Controller angelehnt. Die ergonomische Form und das bewährte Prinzip aus Steuerkreuz, zwei gummierten Hebelchen, vier Knöpfen und vier Schultertasten behält Sony bei. Auch das Touchpad in der Mitte behält seinen gewohnt Platz. Nur die Lichtleiste ist von der Rückseite neben das Touchpad gewandert. Mit 280 Gramm ist er zudem deutlich schwerer.

Doch schon das erste Ausprobieren zeigt: Innen hat sich zum DualShock-Controller des Vorgängers einiges getan. Das haptische Feedback des DualSense ist spürbar genauer und detaillierter. Läuft man etwa im vorinstallierten Demo-Spiel „Astro’s Playroom“ mit dem niedlichen Roboter über Metall, Glas, Rasen oder gar Sand, dann spürt man den Unterschied in den Fingern. Kracht man mit virtuellen Fahrzeugen in Hindernisse oder wird von der Kugel eines Gegners getroffen, rumpelt und vibriert es realistischer als zuvor.

Feine Rückmeldung geben auch die Trigger-Tasten auf der Oberseite: Schießt man im Launch-Titel „Spiderman: Miles Morales“ seine Spinnennetze aus, bremst man beim Rennspiel oder spannt man einen Bogen, dann macht es einen echten Unterschied, wie stark die Trigger gedrückt sind. Und ja: Es ist anfangs witzig, wenn man in „Astro’s Playroom“ in das eingebaute Mikro des DualSense-Controllers pusten kann – und sich etwas in der Spielewelt bewegt. Der Akku hält zudem merklich länger durch, um die zehn Stunden. Und macht er doch mal schlapp, verbindet man ihn nun per USB-C-Kabel mit der Konsole.

Grafik: So sieht die Spiele-Zukunft aus

Was die nackten Zahlen angeht, war länger bekannt, wie die PS5 grafisch auftrumpfen möchte: Spiele werden in Ultra-HD- beziehungsweise 4K-Auflösung ausgegeben bei einer maximalen Bildfrequenz von flüssigen 120 Bildern pro Sekunde. Wer schon einen entsprechenden Bildschirm besitzt, kann sogar in 8K spielen, dann bei höchstens 60 Bildern pro Sekunde. Licht soll dank „Ray-Tracing“-Technologie besonders realistisch reflektiert werden. Aber welchen Eindruck hinterlässt die Grafik in der Praxis auf einem 4K-Monitor? Einen insgesamt wirklich beeindruckenden.

Im neuen Spiel „Spiderman: Miles Morales" zeigt sich das Potenzial der Playstation 5 bereits sehr gut. Selbst die Texturen auf dem Anzug des Helden sind detailgenau dargestellt. Foto: Marvel

Das knuddelige „Astro’s Playroom“ führt nicht nur unterhaltsam in die neue PS5-Welt ein. Das familienfreundliche Spiel ist zugleich eine Gratis-Kostprobe, was die Konsole Neues in Sachen Steuerung und grafischen Spielereien ermöglicht. Dabei steuert man den knuffigen Roboter durch quietschbunte Welten, die das Innenleben der Konsole darstellen: Vom Prozessor, über den Speicher bis zum Kühler. Und an jeder Ecke lauert eine Anspielung für Playstation-Kenner.

Nahezu jedes Objekt lässt sich benutzen, aufsammeln oder herumschleudern in der detailverliebten Welt, die für mehrere Stunden fesselt. Oberflächen wie Glas und Metall spiegeln und schimmern wunderschön. Gräser bei Wind wehen, nichts ruckelt. Und Ladezeiten fallen auch beim Wechsel in neue Räume extrem kurz aus.

Spiegelungen und Lichteffekte bremsen Leistung nicht aus

Noch deutlicher wird der Grafiksprung in Richtung Next-Gen-Konsole beim Spiel „Spiderman: Miles Morales“, der als Exklusivtitel für Playstation 4 und 5 erschienen ist. Auf der PS5 in 4K-Auflösung erstrahlt das winterliche Manhattan in neuer Grafikpracht. Eisflächen glitzern auf den Straßen, Schneeflocken schweben durchs Bild. Schwingt sich der maskierte Held an Netzen lianenartig durch die Häuserschluchten, bleiben Figuren und Umgebung durchgehend flüssig.

Von den Dachterrassen aus ermöglicht die PS5-Grafik einen enormen Weitblick über die Stadt, die auch im Spiel niemals schläft. Und ob in Duellen mit Bösewichten oder in abgedunkelten Räumen: Mit farbigen Lichteffekte spielt der PS5-Titel fast verschwenderisch, nach dem Motto: Schau her, was ich kann. Ladezeiten? Scheint das Spiel nicht zu kennen.

Manhattan im Winter wird in "Spiderman: Miles Morales" auf der PS5 grafisch hervorragend dargestellt – inklusive spiegelnder Pfützen. Foto: Marvel

Detailreichtum oder Geschwindigkeit: Der PS5-Spieler darf entscheiden

Gut gelöst: Beim Spiderman-Titel lässt sich im Menü auswählen, ob man bei der Darstellung mehr wert auf Detailreichtum oder flüssige Bildwiederholung legt. Das darf gern zum Standard werden. Grafisch zeigen auch die Testversionen des Fantasy-Rollenspiels „Demon’s Souls“ und des Jump’n’Run „Sackboy: A Big Adventure“ wo die Reise auf der PS5 noch hingehen kann.

Die Leistung der Konsole scheint den neuen Anforderungen aber gewachsen zu sein. Zumindest das Testgerät blieb überwiegend recht leise. Lediglich wenn die Konsole ein neues Spiel von einer Blu-Ray kopiert oder man schnell zwischen Spielen wechseln möchte, ist das Lüftergeräusch hörbar. Einzelne Berichte, wonach Nutzer sich über störendes Klackern, Spulenfiepen oder lärmende Lüfter beklagten, haben sich in diesem Praxistest nicht bestätigt.

Aus dem Ruhemodus heraus ist die Konsole in wenigen Sekunden bereit für neue Abenteuer. Zudem gefällt der Startbildschirm, der nun schön aufgeräumt daherkommt mit einem Bereich für Spiele und einen für die Medienwiedergabe wie etwa Streamingdienste.

PS5 unter der Lupe: Raum für Verbesserungen

Das Spielerlebnis nach den ersten Tagen stimmt zwar positiv. Wie jede Konsolengeneration zeigt bei genauer Betrachtung aber auch die Playstation 5 Raum für Verbesserungen .

Das futuristische Design der PS5 mit gebogenen Deckeln spaltet die Gemüter. Zugegeben: Ein wenig Platz muss man der 4,5-Kilo-Konsole auf dem TV-Anrichte oder unter dem Schreibtisch schon einräumen. Aber das Aussehen hebt sich kreativ von früheren Konsolen ab.

Die Playstation 5 lässt sich liegend oder Aufrecht mit einem Standfuß aufstellen. In kleine Fächer von Fernsehregalen passt sie nun nicht mehr. Foto: Zacharie Scheurer / dpa-tmn

So flott die neue SSD-Festplatte auch sein mag: Käufer müssen mit dem eingebauten Speicher ziemlich haushalten. Von den theoretisch 825 Gigabyte Speicher sind nach der Ersteinrichtung nur noch 667 Gigabyte übrig. Die meisten Top-Spiele belegen je 40 bis 60 Gigabyte. Und Playstation-5-Spiele lassen sich derzeit nicht auf eine externe Festplatte auslagern.

Und wer den Sound zuhause über die eigene Anlage erleben will, muss bei der PS5 auf Dolby-Atmos-Unterstützung verzichten.

Fazit: Die Playstation 5 macht Lust auf mehr

Das Gesamtkonzept der Konsole und vor allem der neue DualSense-Controller überzeugen. Die PS5-Titel wecken beim ersten Anspielen in jedem Fall Spielfreude. Und sie machen neugierig auf das, was die Spieleentwickler in den nächsten Jahren noch aus der neuen Playstation herausholen können. Mit 8K-Unterstützung ist sie auch auf lange Sicht gerüstet. Nun muss Sony aber erstmal dafür sorgen, dass auch alle eine eine PS5 erhalten, die auch eine wollen.

Mehr zum Thema