Streamingdienst Netflix gibt seltenen Einblick in Top-Titel

Die Historienserie "Bridgerton" und die Filme "Bird Box – Schließe deine Augen" sowie "Tyler Rake: Extraction" gehören zu den bislang größten Erfolgen des Streaming-Dienstes Netflix.

Rund 82 Millionen Netflix-Profile hätten "Bridgerton" in den ersten 28 Tagen nach Veröffentlichung angeklickt und mindestens zwei Minuten lang angeschaut - mehr als jede andere Serie auf der Streaming-Plattform, sagte Netflix-Chef Ted Sarandos US-Medienberichten zufolge bei einer Konferenz in Los Angeles - und gab damit einen seltenen Einblick in die sonst streng geheim gehaltenen Netflix-Zuschauerzahlen.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auch bei der Zeit, die Zuschauer in den ersten 28 Tagen nach Veröffentlichung insgesamt mit der Serie verbrachten, lag "Bridgerton" vorne. Auf den Plätzen finden sich sonst noch unter anderem "Tiger King", "Emily in Paris" und "Stranger Things".

Bei den Filmen landeten "Bird Box – Schließe deine Augen" sowie "Tyler Rake: Extraction" in beiden Kategorien jeweils auf den ersten beiden Plätzen. "Wir versuchen, transparenter mit den Künstlern und dem Markt umzugehen", sagte Sarandos. Die Daten seien bislang "größtenteils eine große Black Box".

Derzeit sei die südkoreanische Dramaserie "Squid Game" auf dem Vormarsch, sagte Sarandos weiter. "Diese globale Beliebtheit haben wir nicht kommen sehen."

© dpa-infocom, dpa:210928-99-401495/6