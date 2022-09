Von Oberstdorf nach Meran – auf dem E5 die Alpen überqueren

Meran. Viele träumen davon, eine Alpenüberquerung zu machen. Wie ist das so – was benötigt man als Ausrüstung und was erlebt man? Ein Erfahrungsbericht.

Fast geschafft! Im Hintergrund die Martin-Busch-Hütte – nach fast zehn Stunden Gehzeit an Tag 5 endlich am Ziel.

Wie ist das so, eine Alpenüberquerung? Das weiß unsere Autorin Anna K. Waiblinger, die das Abenteuer gewagt hat und einmal von Oberstdorf nach Meran gewandert ist – gemeinsam mit ihrem Ehemann. Dazu gehört auch: Schlechtes Wetter, schlechte Sicht, und wirklich gut sieht man in Funktionskleidung auch nicht aus.

Was so anstrengend wie es aussieht: Der steile Aufstieg zur Seescharte, direkt hinter einer Bergschule.

Oh so schön ist Österreich – direkt hinter der Grenze nach dem Überqueren des Mädelejochs am frühen Morgen.

Und dann stehst Du da, Du kleiner Mensch, am Fuße eines 3000ers, über Dir der vergletscherte Similaun, neben Dir schreit ein Murmeltier, vor Dir bimmelt eine Kuh mit ihrer Glocke, das Sattgrün und Strahleblau Südtirols knallt Dir gegen die Gläser der verspiegelten Sonnenbrille – und Dir schießen die Tränen in die Augen. Weil Du nicht fassen kannst, was Du die vergangenen Tage bewältigt hast. Welchen Weg Du zurückgelegt hast. Was Du erlebt, gefühlt, gelitten und bestaunt hast. Und weil Du nicht verstehen kannst, dass das jetzt alles auf einmal vorbei sein soll, wenn Du das Gatter vor Dir öffnest und hinaustrittst. In die Zivilisation mit ihren lärmenden Autos, ihrem Handyempfang und dem ganzen Alltag.

Sechs Tage dauert eine Variante des Europäischen Fernwanderwegs 5, besser bekannt als „E5“, der von Oberstdorf im Allgäu nach Meran in Südtirol führt – die bekannteste aller Alpenüberquerungen. Sechs Tage Abenteuer, die nachhallen. Ein Erlebnisbericht.

Bergschuhe, Regenkleidung, Wanderstöcke – die richtige Ausrüstung für den E5