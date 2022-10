Strompreis aktuell: Wie viel die kWh heute am 17. Oktober kostet

Berlin. Neben Heizöl und Gas ist auch der Strom in Deutschland teurer geworden. Ab 2023 deutet eine neue Prognose eine Preisexplosion an.

Der Krieg in der Ukraine wirkt sich weiter massiv auf die Verbraucher in Deutschland aus. Die Energie- und Preiskrise ist eines der dominantesten Themen – und eng an die Entwicklung in der Ukraine gekoppelt. Das spiegelt sich auch in der Rekord-Inflation wider – Stand 17. Oktober 2022 gibt das Statistische Bundesamt (Destatis) die Inflationsrate mit 10 Prozent an. Destatis-Präsident Georg Thiel: "Die Hauptursachen für die hohe Inflation sind nach wie vor enorme Preiserhöhungen bei den Energieprodukten."

Strompreis heute (17. Oktober) in Deutschland: Experte mit düsterer Prognose für 2023

Davon ausgenommen ist auch nicht der Strom. Zwar hat sich der Strompreis in Deutschland bisher moderat entwickelt, eine Prognose deutet aber teurere Preise ab 2023 an. Das Vergleichsportal Verivox berichtet, dass die Verteuerung anderer Energieträger wie Kohle oder Gas die Strompreise an der Börse vervielfacht habe. Das wiederum führe zu teureren Beschaffungspreisen für die Stromversorger, die die Mehrkosten pro Kilowattstunde (kWh) an die Verbraucher weitergeben. Der Wegfall der EEG-Umlage dämpfe die Entwicklung der Strompreise nur etwas, berichtet das Vergleichsportal.

Stromtarif Preis pro kWh am 17. Oktober Grundversorger 38,49 Cent günstigster Ökostromtarif 67,88 Cent günstigster Alternativtarif 45,27 Cent

Quelle: StromAuskunft.de

Die Folge: Schon jetzt ziehen mehrere Stromanbieter die Preise für ihre Kunden deutlich an – zum Teil sogar enorm. Und selbst Verbraucher, die im Moment noch einen moderaten Preis pro kWh Strom zahlen, müssen sich in Zukunft auf teurere Preise einstellen. Markus Barella – Gründer der Stromberaterfirma First Energy mit Sitz in Hessen – vermutet, dass das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht ist, da die Strompreise noch nicht dem Preisniveau an den Börsen entsprechen. Er glaubt, dass sich die Verbraucher ab 2023 auf das doppelte Preisniveau einstellen müssen.

Strompreis in Deutschland: Wie sich der Preis pro kWh seit 2018 entwickelt hat

Die Prognose der Strompreise ab 2023 – über die Barella zuvor in der Sendung "plusminus" vom 12. Oktober gesprochen hat – würde für eine vierköpfige Familie bedeutet, dass sich für sie der Strompreis bei einem Verbrauch von 4.000 kWh pro Jahr auf bis zu 250 Euro im Monat erhöhen könnte. Im Vergleich dazu fällt die bisherige Entwicklung der Strompreise in Deutschland moderat aus, was auch auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass viele Stromanbieter 2021 noch zu günstigen Preisen an der Börse eingekauft haben. Die Tendenz der letzten fünf Jahre zeichnet trotzdem ein klares Bild ab:

Jahr Strompreis pro kWh 2022 39,92 Cent 2021 30,73 Cent 2020 29,36 Cent 2019 29,51 Cent 2018 27,82 Cent

Quelle: Verivox

In den Jahren 2018 bis 2021 ist der Strompreis in Deutschland nur geringfügig angestiegen – der Sprung von 2021 auf 2022 ist im Vergleich hierzu gewaltig. Etwa neun Cent mehr zahlen Verbraucher im Schnitt für eine kWh. Die Preise in beiden Tabellen sind primär für Neukunden interessant, die einen Vertrag abschließen. Ist man Bestandskunde, zahlt man weiter den Strompreis, der mit dem Anbieter vereinbart ist. Den aktuellen Prognosen zufolge ist jedoch davon auszugehen, dass auch Bestandskunden tendenziell mit steigenden Strompreisen rechnen müssen.

Strompreis nach Bundesland: Wo die kWh Strom heute (17. Oktober) am teuersten ist

Dabei ist es ausschlaggebend, wo man wohnt und bei welchem Stromanbieter man Kunde ist. Tendenziell sind in der Energie- und Preiskrise die Grundversorger am günstigsten. Am meisten bezahlen Kunden, die in Ökostrom-Tarifen sind oder aktuell einen neuen Vertrag abschließen müssen. Von Bundesland zu Bundesland kann der Preis pro kWh sehr unterschiedlich sein. Einen einheitlichen Preis gibt es nicht. Die Hauptgründe sind Berichten von StromAuskunft.de zufolge die Netz-Nutzungsentgelte und der Wettbewerb der Stromanbieter vor Ort. In der folgenden Tabelle werden daher nur die Grundversorger verglichen:

Bundesland Strompreis (kWh) Grundversorger am 17. Oktober Baden-Württemberg 41,00 Euro Bayern 37,17 Euro Berlin 35,93 Euro Brandenburg 37,94 Euro Bremen 25,23 Euro Hamburg 37,08 Euro Hessen 38,75 Euro Mecklenburg-Vorpommern 42,35 Euro Niedersachsen 37,50 Euro Nordrhein-Westfalen 39,09 Euro Rheinland-Pfalz 36,53 Euro Saarland 31,98 Euro Sachsen 35,17 Euro Sachsen-Anhalt 35,92 Euro Schleswig-Holstein 39,13 Euro Thüringen 45,49 Euro

Quelle: StromAuskunft.de

Am teuersten ist der Strompreis Stand 17. Oktober in Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen. Am wenigsten bezahlen die Verbraucher in Neuverträgen beim Grundversorger in Bremen, der mit 25,23 Cent pro kWh sogar deutlich unter dem bundesweiten Durchschnittspreis von 38,49 Cent liegt. Der Preis pro kWh setzt sich bei jedem Stromanbieter aus verschiedenen Faktoren zusammen, weshalb die Preise von Region zu Region mal mehr und mal weniger voneinander abweichen können. Die Faktoren sind:

Strompreis in Deutschland: Steuer, Umlagen und Co. – so setzt sich der Preis zusammen

Stromsteuer (2,05 Cent/kWh)

Umsatz- oder Mehrwertsteuer (19 Prozent)

Konzessions­abgabe an die Kommunen

KWK-Umlage (finanziert Strom aus Kraft-Wärme-Koppelung)

§ 19 Umlage (entlastet Industrie bei Netzentgelten)

Offshore-Netzumlage (finanziert Netz­anbindung von Offshore-Wind­parks)

Kosten für Erzeugung und Vertrieb

Netzentgelte, Messung, Abrechnung – die Kosten für den Stromtransport

Allein die Steuern, Umlagen und Abgaben machen nach Informationen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) heute etwa 29 Prozent des Strom­preises aus. Netzentgelte machen Berichten von Vergleiche.de rund 22 Prozent des Strompreises pro kWh aus – die eigent­liche Strom­erzeu­gung und die Beschaf­fung fallen beim Preis pro kWh mit circa 49 Prozent zu Buche. Daher ist auch der Gestaltungsspielraum der Stroman­bieter auf den Preis recht beschränkt, da ein Großteil des Preises von Abgaben, Umlagen und Entgelten bestimmt wird.

