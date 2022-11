Öko-Test: Gefährliche Stoffe in Schoko-Nikoläusen entdeckt

In Untersuchungen von "Öko-Test" wurden krebserregende Stoffe in Schokonikoläusen gefunden. Um diese Weihnachtsmänner geht es.

Pünktlich zur bevorstehenden Weihnachtszeit hat die Zeitschrift „Öko-Test“ Schokoweihnachtsmänner und Nikoläuse getestet. Das Erbgebnis ist eher ernüchternd für Schokoliebhaber. Nur sieben der 23 Nikoläuse werden von der Zeitschrift empfohlen. In den anderen Testobjekten würden Mineralölbestandteile stecken, die teilweise sogar krebserregend sein können. Drei Exemplare seien besonders bedenklich.

Öko-Test: Sieben von 23 Schokomännern empfohlen

Insgesamt wurden 23 Schokomänner von der Zeitschrift „Öko-Test“ getestet. Vier der Produkte waren vegan, sieben aus Bio-Anbau. Im Labor wurden alle Schokomänner auf Mineralölbestandteile wie MOSH und MOAH untersucht.

Von den 23 getesteten Nikoläusen werden sieben zum Verzehr empfohlen. Keine der getesteten Schokolade wurde von der Zeitschrift als „sehr gut“ bewertet, denn selbst in den guten Nikoläusen waren die Mineralölbelastungen „leicht erhöht“.

Das sind die als „gut“ bewerteten Schokomänner:

„Bio Schoko Weihnachtsmann“ von dm

„Weihnachtsmann aus Bio-Vollmilchschokolade“ von Klett

„Bio-Fairtrade Weihnachtsmann“ von Riegelein

„Bio Schoko-Weihnachtsmann vegan“ von Yanns

„Hello Santa vegan“ von Lindt

„Weihnachtsmann Alpenmilch“ von Milka

„Santa Claus In Town Weihnachtsmann Vollmilch“ von Netto

Schokomänner mit der Note „befriedigend“

Elf der 23 Schokoladenmänner bekamen die Note „befriedigend“. Dazu gehören der „Lindt Weihnachtsmann Vollmilchschokolade“ von Lindt & Sprüngli und der „Kinder Weihnachtsmann Vollmilchschokolade“ von Ferrero. Lesen Sie auch: Weihnachten - Wann, warum und wie feiern wir eigentlich?

Schokomänner: Als „mangelhaft“ bewertet

Bei fünf Schokomännern waren die Mineralölbestandteile so hoch, dass der „Öko-Test“ sie als „mangelhaft“ eingestuft hat. In drei von ihnen wurden sogar aromatische Mineralölkohlenwasserstoffe (MOAH) gefunden. In ihnen können Verbindungen sein, die krebserregend sind. Oft gelangen sie durch Schmieröle von Maschinen in Lebensmittel.

Zu den als „mangelhaft“ bewerteten Schokomännern gehören „Merry Xmas Weihnachtsmann vegan“ von Riegelein und „Weihnachtsmann vegan“ Rosengarten.

Besonders kritisch eingestuft:

„Weihnachtsmann Edelvollmilchschokolade“ von Hachez

„Vollmilch Weihnachtsmann“ von Alnatura

„Weihnachtsmann Die Extrahelle“ von Wawi

(ari)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de