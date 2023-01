Urlaub in Italien: Das sind die bekanntesten Sehenswürdigkeiten

Der Krieg in der Ukraine und die damit einhergehende Energie- und Preiskrise haben das Jahr 2022 für viele Verbraucher geprägt. Umso mehr sehnen sich viele 2023 nach Urlaub. Mittlerweile sind die Corona-Auflagen in vielen Urlaubsländern überschaubar – Vorgaben wie eine Maskenpflicht oder Einreisebeschränkungen gibt es kaum noch. Auch in Italien kann man 2023 daher wieder entspannt Urlaub machen. Das Land besticht mit einer schönen Landschaft und vielen Sehenswürdigkeiten.

Urlaub in Italien: Sehenswürdigkeiten in Rom – diese 5 Attraktionen sollten Sie besuchen

Sehenswert ist die ewige Stadt Rom. Die Hauptstadt von Italien ist reich an Geschichte und Kultur und bietet zudem eine Vielzahl an historischen Bau- und Kunstwerken zum Entdecken an. Das Kolosseum, das Pantheon und auch der Trevi-Brunnen sind während eines Urlaubs in Italien nur einige der vielen Sehenswürdigkeiten, die man in Rom besichtigen kann. Fünf bekannte Sehenswürdigkeiten haben wir im Folgenden aufgelistet und kurz erklärt:

Kolosseum: Das Kolosseum ist eines der berühmtesten Wahrzeichen Roms und ein Muss für jeden Besucher. Es ist ein riesiges Amphitheater, das im 1. Jahrhundert n. Chr. erbaut wurde und in dem bis zu 50.000 Zuschauer Platz fanden. Hier fanden Gladiatorenkämpfe und andere Unterhaltungsveranstaltungen statt. Pantheon: Das Pantheon ist ein römisches Tempelgebäude, das im 2. Jahrhundert n. Chr. erbaut wurde. Es ist bekannt für seine Kuppel und die runde Öffnung in der Mitte, durch die Licht in den Tempel fällt. Das Pantheon ist heute eine der am besten erhaltenen antiken Bauwerke Roms und dient als Kirche. Trevi-Brunnen: Der Trevi-Brunnen ist einer der berühmtesten Brunnen Roms und eines der meistfotografierten Wahrzeichen der Stadt. Er wurde im 18. Jahrhundert erbaut und zeigt die Meer- und Landgöttin Salacia auf einem Schildkröten-Karren. Es heißt, dass man, wenn man eine Münze über die Schulter in den Brunnen wirft, eines Tages nach Rom zurückkehren wird. Spanische Treppe: Die Spanische Treppe ist eine breite Treppe im Zentrum Roms, die zu einem Barockpalast führt. Sie wurde im 18. Jahrhundert erbaut und ist heute ein beliebter Treffpunkt und ein wichtiges Wahrzeichen der Stadt. Vatikanstadt: Die Vatikanstadt ist der kleinste unabhängige Staat der Welt und der Sitz des Papstes. Sie beherbergt zahlreiche kulturelle Schätze, darunter die Sixtinische Kapelle und die Vatikanischen Museen, die eine der weltweit größten Kunstsammlungen enthalten.

Touristen fotografieren den Trevi-Brunnen in Rom. Foto: dpa

Doch auch außerhalb von Italiens Hauptstadt gibt es eine Menge zu entdecken. Eine weitere beliebte Stadt in Italien ist etwa Florenz – die Heimat der Renaissance. Die Stadt in der Toskana ist berühmt für ihre Kunst und Architektur und bietet zahlreiche Museen und Galerien zum Entdecken an. Besuchen Sie die Kathedrale Santa Maria del Fiore, den Dom von Florenz und das Uffizien-Museum, um einige der bekanntesten Kunstwerke Italiens zu sehen.

Sehenswürdigkeiten in der Toskana: Von Dom bis Kloster – 8 Orte, die Sie besuchen sollten

Ein weiteres berühmtes Bauwerk in Florenz ist der Palazzo della Signoria, auch bekannt als der Palazzo Vecchio. Dieses Gebäude diente früher als Rathaus und ist heute eines der wichtigsten Museen der Stadt. Es beherbergt Kunstwerke von Künstlern wie Michelangelo und Leonardo da Vinci. Ein Highlight von Florenz ist die Ponte Vecchio, die älteste Brücke der Stadt. Sie überspannt den Fluss Arno und ist bekannt für ihre Geschäfte, die sich in den Brückenbögen befinden. Hier findet man Juweliere, Goldschmiede und Kunstgalerien.

In der Stadt Dlorenz können Touristen da Vinci besonders gut auf die Spur kommen. Foto: dpa

Doch auch abseits der Stadt Florenz hat die Toskana einiges an Sehenswürdigkeiten zu bieten. Die Küste der Versilia ist etwa ein beliebtes Reiseziel für Strandurlaube und bietet einige der schönsten Strände der Toskana. Und das Schloss von San Gimignano ist eine imposante Festung aus dem Mittelalter und bietet atemberaubende Aussichten auf die umliegende Landschaft. In der folgenden Tabelle haben wir die wichtigsten Sehenswürdigkeiten in und um Florenz für Sie zusammengefasst:

Sehenswürdigkeit Ort Dom von Florenz Florenz Uffizien-Museum Florenz Ponte Vecchio Florenz Chianti-Gebiet Toskana Küste der Versilia Toskana Gärten von Boboli Florenz Schloss von San Gimignano San Gimignano Kloster von San Galgano San Galgano

Urlaub in Italien: Kultur, Geschichte, Badeurlaub – Sehenswürdigkeiten auf Sizilien entdecken

Fernab vom Festland ist die Insel Sizilien ein beliebtes Reiseziel. Die Insel ist reich an Geschichte und Kultur und bietet zahlreiche antike Stätten, darunter die Tempel von Agrigento und die Ruinen von Syrakus. Die Insel ist auch bekannt für ihre schönen Strände und das kristallklare Wasser des Mittelmeers. Fünf der schönsten Strände in Sizilien sind:

Playa della Plaia Spiaggia di Mondello Spiaggia di San Vito lo Capo Spiaggia di Giallonardo Spiaggia di Calamosche

Der Vulkan Ätna ist die wohl bekannteste Attraktion auf Sizilien. Doch auf der Insel gibt es noch viel mehr zu entdecken. Foto: dpa

Insgesamt bietet Italien unzählige Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten für jeden Geschmack. Egal, ob Sie die Kultur und Geschichte des Landes erkunden oder einfach nur die Sonne und das Meer genießen möchten: Italien ist ein perfektes Reiseziel.

