Präsidentenwahl in Ägypten: Kaum Zweifel an al-Sisis Sieg In Ägypten läuft die dreitägige Präsidentschaftswahl. Der Sieg von Amtsinhaber Abdel Fattah al-Sisi gilt als sicher; er hat mit Mussa Mostafa Mussa nur einen Herausforderer, der ihn zudem unter...