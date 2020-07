Joey King und Joel Courtney über "The Kissing Booth 2"

Fr, 24.07.2020, 16.44 Uhr

In "The Kissing Booth 2" (ab 24. Juli 2020 auf Netflix) versuchen Elle (Joey King) und ihr bester Freund Lee (Joel Courtney) an ihrem Wunsch-College angenommen zu werden. Wir sprachen mit den beiden Stars über "Liebe auf den ersten Kuss", Romantik und Autos.