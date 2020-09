Di, 08.09.2020, 21.38 Uhr

Bei der diesjährigen Userwahl zum "Best Brand Channel" konnte sich der YouTube-Kanal von EDEKE "yumtamtam" mit seiner bunten Rezept-Auswahl, den Tipps, Tricks und praktischen Küchen-Hacks gegen die Konkurrenz durchsetzen. Laudatorin Stefanie Kuhnke, Geschäftsführerin der Hamburger PR-Agentur Grabarz & Partner, überreichte die GOLDENE KAMERA an EDEKA Marketing Vorstand Claas Meinecke und Felicitas Then vom Koch-Team.