Mi, 04.11.2020, 11.38 Uhr

Pünktlich zur US-Wahl unterziehen wir die berühmtesten First Ladies noch einmal einem kleinen Stylecheck. Diese Frauen brachten Glamour in das weiße Haus und sind besonders durch ihre Looks im Gedächtnis geblieben. Wer konnte besonders in puncto Kleidung überzeugen?