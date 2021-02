Zehn Kinder in elf Monaten

Di, 23.02.2021, 17.32 Uhr

Eine 23-Jährige Influencerin ist in Georgien zehnmal Mutter geworden. Christina Öztürk ist die Ehefrau des Unternehmers Galip Öztürk (56). Dem Paar gefiel die Idee, eine große Familie zu haben. Die gab es mithilfe von Leihmüttern. Was in georgien alles möglich ist, sehen Sie hier ...