Das iPad Mini (2021) im Test – der kleine Kraftprotz

Mi, 06.10.2021, 15.38 Uhr

Ein Tablet im eBook-Format – So beschreibt man das neue iPad mini wohl am besten. Dabei ist es noch viel mehr als das. Was es von anderen, handlichen Tablets unterscheidet, wie einem Amazon Fire HD, hat IMTEST geprüft: Der ausführliche Test des Apple iPad mini (2021).