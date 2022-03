Angriff auf die Ukraine - Flucht vor Putins Krieg

Mo, 07.03.2022, 12.50 Uhr

FUNKE-Reporter Julian Würzer und FUNKE-Fotograf Reto Klar sind an der ukrainischen Grenze zu Polen. Dort treffen sie viele Frauen und Kinder, die emotionale Geschichten erzählen und Fotos von ihren Lieben in unsere Kamera halten, die sie in der Ukraine lassen mussten.