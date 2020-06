Mord an Georgier - ein russischer Auftragsmord?

Do, 18.06.2020, 15.02 Uhr

Fast zehn Monate nach dem Mord an einem Georgier in Berlin hat die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe Anklage gegen einen Russen erhoben. Die Anwälte gehen von einem Auftragsmord der russischen Regierung aus.