Kovac über Herrlich-Kritik: „Nicht angebracht" Bayern München gegen Bayer 04 Leverkusen. Klingt nach Spitzenspiel, ist es auch. Am Nachmittag kommt es zum Aufeinandertreffen in der Allianz Arena. Während es bei Bayern wie gewohnt erfolgreich in die Saison ging, hat Leverkusen ziemlich Probleme.