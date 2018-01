„Risiko-Management wird die wichtigste Aufgabe für Anleger“

Die Zeiten deutlicher Kursgewinne an den Aktienmärkten sind vorerst vorbei. Dieser Überzeugung ist Tobias Basse, Analyst und Volkswirt der Norddeutschen Landesbank (Nord-LB) in Hannover. Nach seiner Einschätzung wird der wichtigste deutsche Aktienindex Dax, in dem die 30 größten deutschen...