VW will Entwicklung autonom fahrender Autos beschleunigen

Die Studie Sedric zeigt, wie sich der Volkswagen-Konzern die Zukunft der Mobilität vorstellt. Der Sedric ist ein selbstfahrendes Mobil, in dem sich die Passagiere wie in einer Seilbahn-Gondel gegenübersitzen. Weil sie sich nicht mit so „lästigen“ Dingen wie dem Steuern des Gefährts abgeben müssen, haben sie Zeit zum Arbeiten, für Spiele, zum Lesen oder gar zum Dösen. Der Verkehr rauscht also an ihnen vorbei. Der Sedric wurde Anfang...