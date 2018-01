Mehr als 1700 Beschäftigte aus 32 Betrieben im Warnstreik

In Braunschweig wollen sich nach Angaben der IG Metall unter anderem Beschäftigte von Lanico, Bühler, BMA, MKN und Siemens an einer Demonstration mit Kundgebung beteiligen. Foto: Reuters/Kai Pfaffenbach

Braunschweig Die Metaller sind kampfbereit: Am Mittwoch beginnt die zweite Warnstreikwelle im Bezirk Niedersachsen und Sachsen-Anhalt mit Aktionen in Braunschweig.

Bezirksleiter und Verhandlungsführer Thorsten Gröger sagte zur zweiten Warnstreikwelle: „Auch am heutigen Verhandlungstag haben sich wieder viele Beschäftigte an den Aktionen beteiligt. Wir erhöhen den Druck auf die Arbeitgeber, sie sollen nun endlich Vernunft annehmen und mit uns ernsthaft über Entgelt und Arbeitszeit verhandeln. Mit ihrer sturen Blockadehaltung haben die Arbeitgeber Feuer an die Lunte gelegt. Es gibt nur eine Möglichkeit, diese Lunte zu löschen: mit einem ordentlichen Angebot, das den berechtigten Forderungen der Beschäftigten deutlich entgegenkommt.“

In Braunschweig wollen sich nach Angaben der IG Metall unter anderem Beschäftigte von Lanico, Bühler, BMA, MKN und Siemens an einer Demonstration mit Kundgebung beteiligen. kü