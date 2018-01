Braunschweig Die IG Metall setzt am Mittwoch unter anderem in Braunschweig ihre Warnstreiks im Zuge der Tarifauseinandersetzungen fort. In Braunschweig wollen sich nach Angaben der IG Metall unter anderem Beschäftigte von Lanico, Bühler, BMA, MKN und Siemens an einer Demonstration mit Kundgebung beteiligen. kü

Anmeldung Noch nicht bei der Gifhorner Rundschau?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder