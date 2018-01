Ress Kutschen: Besuch bei einem der letzten Schlittenbauer Deutschlands

Es riecht holzig und nach heißer Luft. Durch schmale Lichtschächte dringt kühles Januargrau, weiße Neonröhren leuchten die Werkstatt aus. Auf Hubwagen an der Wand stapeln sich meterhoch Holzfurniere. In der Mitte des Werkraumes türmen sich fertig in Form gepresste Holzblöcke. Zwischen zwei...