Belegschaftsaktionäre attackieren Siemens-Chef

München Die Belegschaftsaktionäre von Siemens wollen Vorstandschef Joe Kaeser wegen des Stellenabbaus in der Kraftwerkssparte auf der Hauptversammlung die Entlastung verweigern. „Der Vorstandsvorsitzende hat das Fehlmanagement bei ,Power and Gas‘ mitzuverantworten“, heißt es in dem Gegenantrag des Vereins...