Weitere Massenklage gegen LKW-Hersteller

Frankfurt Die Klagewelle gegen LKW-Hersteller wegen Kartellabsprachen schwillt weiter an. Der Spediteursverband BGL kündigte gestern an, bis Ende Mai Ansprüche von Transportunternehmen auf Schadenersatz gegen die am Kartell Beteiligten Daimler, DAF, MAN, Volvo/Renault und Scania zu sammeln. Bis Ende 2018...