IG Metall kündigt bundesweite 24-Stunden-Streiks an

Die IG Metall will nach dem Abbruch der Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie in der kommenden Woche mit ganztägigen Streiks den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Die Verhandlungen seien beendet, aber nicht endgültig gescheitert, erklärte IG-Metall-Bezirksleiter Roman...