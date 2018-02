4,3 Prozent mehr für Metaller – Einigung im Tarifstreit

Eine Laufzeit von 27 Monaten, 4,3 Prozent mehr Geld, dazu jährliche Einmalzahlungen – das ist nur ein Teil des Tarifabschlusses, auf den sich die Verhandlungspartner am frühen Dienstagmorgen in Stuttgart geeinigt haben. Die Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie können darüber hinaus...