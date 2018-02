EU-Kommission präsentiert neue Konjunkturprognose

Brüssel Die EU-Kommission will heute ihre aktuelle Prognose zur Wirtschaftsentwicklung in Europa präsentieren. Der zuständige Kommissar Pierre Moscovici wird sich zur erwarteten Entwicklung des Bruttoinlandprodukts in der Eurozone und in der gesamten EU äußern.

Ende des vergangenen Jahres hatte die Brüsseler Behörde ihre Wachstumsprognose angehoben. Für 2018 wurde zuletzt ein EU-Wirtschaftswachstum von 2,1 Prozent erwartet.

Der nächste umfassende Wirtschaftsausblick, in dem dann auch wieder Zahlen etwa zur Arbeitslosigkeit und zur Neuverschuldung enthalten sein sollen, wird im Laufe des Frühjahres erwartet.