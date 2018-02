"Plagiarius": Schmähpreis für dreiste Plagiate

Der Negativ-Preis „Plagiarius“, der auf Produktfälschungen aufmerksam machen soll, geht auch in diesem Jahr an chinesische Hersteller. Der Preis wird seit 42 Jahren auf der Frankfurter Konsumgütermesse, der „Ambiente“, an besonders dreiste Plagiate vergeben. Das Küchen-Schneidegerät „Nicer Dicer...