„Handelsblatt“ – Gabor Steingarts Abgang wirft Fragen auf

Die erste Mitteilung in eigener Sache verschickte das „Handelsblatt“ am Freitag um 13.34 Uhr. „Manchmal passieren auch in einem Verlagshaus Dinge, die unvorhersehbar sind und die gewohnten Abläufe stören“, teilte Chefredakteur Sven Afhüppe Beziehern des „Handelsblatt“-Newsletters „Morning Briefing“...