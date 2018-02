Kunden unserer Region zahlten 500 Euro zu viel für Fernwärme

Für ein typisches Einfamilienhaus fallen künftig 500 Euro weniger an Heizkosten an. Foto: Friso Gentsch/dpa

Die Landeskartellbehörde in Niedersachsen hat ihre drei Jahre andauernde Untersuchung von Fernwärmeversorgern abgeschlossen. Das Ergebnis: Sieben Anbieter haben ihre Preise im Schnitt um 20 Prozent gesenkt. Das teilte das Wirtschaftsministerium Niedersachsen am Mittwoch mit. Die Preissenkung gilt rückwirkend zum 1. Januar 2017. Nach Angaben eines Sprechers des Ministeriums zahlen Kunden mit einem „typischen Einfamilienhaus“ nun im Schnitt 500 Euro weniger pro Jahr. Zu den betroffenen Versorgern gehört auch die Avacon Natur mit Sitz in Helmstedt sowie die WVEG Salzgitter.

Nach Angaben des Ministeriums untersuchte die Behörde in 143 Netzgebieten 27 Versorger – knapp ein Viertel der Stromanbieter musste also seine Preise erheblich nach unten korrigieren. Die sieben Versorger standen im Verdacht, zu Unrecht überhöhte Preise von ihren Kunden zu verlangen und mussten diese rechtfertigen. Gegen drei Versorger – darunter auch die Avacon Natur – wurde der Missbrauchsverdacht fallen gelassen, weil sie im Verlauf der Untersuchungen ihre Preise gesenkt haben. Gegen vier Fernwärmeversorger – darunter auch die WVEG Salzgitter – wurde allerdings ein Kartellverwaltungsverfahren eingeleitet. Laut Ministerium haben sich diese „nach intensiven Verhandlungen“ ebenfalls verpflichtet, Preissenkungen und Rückerstattungen vorzunehmen. Dazu gehörten auch die Enercity Contracting mit Sitz in Hannover, die Energie-Projektgesellschaft Langenhagen sowie die EWE Vertrieb mit Sitz in Oldenburg. Die Verfahren wurden beendet. Strafzahlungen wurde den Versorgern nach Angaben eines Sprechers nicht auferlegt.