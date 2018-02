Bahn investiert 490 Millionen Euro in Niedersachsen und Bremen

Foto: Matthias Balk / dpa

Züge vom Typ ICE stehen am 18.01.2018 am Hauptbahnhof in München (Bayern). Aufgrund von Sturmtief "Friederike" hat die Deutsche Bahn den Fernverkehr weitestgehend eingestellt. Foto: Matthias Balk/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ Foto: Matthias Balk / dpa