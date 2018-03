Hachez will in Polen produzieren

Bremen Der Bremer Schokoladenhersteller Hachez will seine Produktion bis 2020 nach Polen verlagern. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) kündigte am Donnerstag Widerstand gegen das Vorhaben an. Nach einem Bericht des „Weser-Kuriers“ hatte die Unternehmensleitung die rund 250 Mitarbeiter am...