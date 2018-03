VW steigt von Kohle auf Gas um

Der Volkwagen-Konzern investiert 400 Millionen Euro in neue Gas- und Dampfturbinenanlagen. Mit der Umstellung von Steinkohle auf Gas will Volkswagen 1,5 Millionen Tonnen Co2 pro Jahr einsparen. Das entspreche einem Ausstoß von rund 870.000 Fahrzeugen. Der Baubeginn ist noch in diesem Jahr geplant....