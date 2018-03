Wolfsburg Die ID-Modellserie gilt als Hoffnungsträger, von Mitte 2019 an wird die Produktion im Werk Zwickau schrittweise umgestellt.

VW will E-Auto-Baukastenprinzip für 27 Modelle einsetzen

Volkswagen kommt bei der Entwicklung der Basis für die eigenen Elektroautos voran: Für 27 Modelle von vier Marken soll der sogenannte modulare Elektrobaukasten (MEB) eingesetzt werden. „Die Entwicklung läuft auf Hochtouren. Zeitlich liegen wir voll im Plan“, sagte Markenchef Herbert Diess am Mittwoch in Wolfsburg. China werde die „Volumenbasis“ für die Elektroplattform, kündigte er an. Der MEB soll die Herstellung der elektrisch angetriebenen Modelle deutlich günstiger machen.

Mit billigeren Stromern will VW auf dem Markt für Elektroautos erfolgreich sein. Die ID-Modellserie gilt als Hoffnungsträger, von Mitte 2019 an wird die Produktion im Werk Zwickau, das für die E-Autos zuständig sein soll, schrittweise umgestellt. Von Ende 2020 an werden dort ausschließlich Elektroautos vom Band rollen. dpa