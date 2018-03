„Trump macht mehr Getöse“

Vom Stahlgipfel im Wirtschaftsministerium in Hannover brachte Heinz Jörg Fuhrmann, Vorstandsvorsitzender der Salzgitter AG, am Freitag viel Optimismus mit zur Bilanzpressekonferenz seines Konzerns in Salzgitter. „Ich gehe davon aus, dass es in der EU einen routinierten Lerneffekt gibt“, sagte er –...