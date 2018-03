Porsche SE verdient 3,3 Milliarden

Der Rekordgewinn des VW-Konzerns spült auch der Mehrheitseignerin Porsche SE (PSE) Milliarden in die Kasse. Der Nachsteuergewinn wuchs im Geschäftsjahr 2017 um satte 143 Prozent auf 3,33 Milliarden Euro. Das teilte die Holding, die 52,2 Prozent der Stammaktien des VW-Konzerns hält, am Dienstag in...