BMW in USA wegen Betrug verklagt

Frankfurt Wenige Tage nach der ersten Razzia der Staatsanwälte gegen BMW in Sachen Diesel-Betrug steht dem Autobauer noch mehr Ärger ins Haus. Im US-Bundesstaat New Jersey reichten die auf Abgas-Betrugsfälle spezialisierte Kanzlei Hagens-Berman und eine weitere Sozietät am Dienstag eine Sammelklage auf...