Zahlte Volkswagen Mitarbeitern in den USA Schweigegeld?

Die Abgasaffäre war in vollem Gange, da zahlte die Volkswagen-Gruppe Amerika Dutzenden Mitarbeitern offenbar Bleibeprämien – darunter auch an Manager, die in den Skandal verwickelt waren. Nach einem Bericht des Recherchebunds von NDR, WDR und „Süddeutscher Zeitung“ überwies VW in den USA zwischen...