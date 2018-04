Gunnar Kilian soll neuer VW-Personalchef werden.

Im Zuge des geplanten Umbaus bei Volkswagen soll einem Medienbericht zufolge auch Personalvorstand Karlheinz Blessing gehen. Blessings Nachfolger soll Gunnar Kilian werden, der bislang als Generalsekretär des VW-Betriebsratsvorsitzenden Bernd Osterloh wirkte, wie „Spiegel Online“ am Dienstagabend berichtete. Blessing könnte aber innerhalb des Konzerns eine andere Funktion erhalten. Volkswagen lehnte eine Stellungnahme ab. Ein Sprecher sagte, man äußere sich nicht zu Spekulationen. Auch der Betriebsrat wollte sich dazu nicht äußern. Insidern zufolge soll VW-Markenchef Herbert Diess den bisherigen Vorstandsvorsitzenden Matthias Müller beerben, der den weltgrößten Autobauer seit Bekanntwerden des Dieselskandals vor dreieinhalb Jahren führt. Bestätigen wollten das die Wolfsburger am Dienstag nicht. Sie kündigten aber eine Weiterentwicklung der Führungsstruktur an, die auch zu Veränderungen an der Konzernspitze führen könne

