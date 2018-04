Umfrage: Deutsche sind so optimistisch wie lange nicht mehr

Frankfurt/Main Die Bundesbürger blicken so optimistisch in die Zukunft wie lange nicht mehr. Das ist das Ergebnis einer veröffentlichten Umfrage des Marktforschungsunternehmens Nielsen. Danach ist vor allem der Job-Optimismus so hoch wie nie seit Beginn der Erhebung im Jahr 2005. Demnach bewerteten 67 Prozent der befragten Deutschen ihre Job-Chancen als gut oder sehr gut. Zum Vergleich: Der europäische Durchschnitt lag hier nur bei 38 Prozent. Mehr als die Hälfte der Bundesbürger stufte bei der Umfrage außerdem die eigenen finanzielle Lage als gut oder sehr gut ein.