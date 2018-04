Nestlé und Edeka: Offenbar Annäherung im Streit um Preise

Der Streit um Rabatte und Konditionen zwischen Deutschlands größtem Lebensmittelhändler Edeka und dem Nahrungsmittelkonzern Nestlé geht weiter. „Wir sind in der letzten Woche vorangekommen, aber wir sind noch lange nicht am Ziel“, sagte Edeka-Vorstandschef Markus Mosa am Dienstag in Hamburg. „Wir...