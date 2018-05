US-Klage gegen Ex-Chef Winterkorn ändert Rechtslage wohl nicht

Wolfsburg Die US-Klage samt Haftbefehl gegen Ex-VW-Chef Martin Winterkorn hat laut Konzernkreisen die Rechtslage für das Unternehmen nicht verändert. Gleichwohl sei es auch für die zivilrechtlichen Verfahren vergleichsweise wichtig, was Winterkorn in der Abgasaffäre gewusst habe und was nicht, sagte eine informierte Person der Deutschen Presse-Agentur. Denn auch im Fall der Kundenklagen werde vorgetragen, dass Winterkorn erst im September 2015 zweifelsfrei von den Diesel-Manipulationen erfahren habe. Die US-Anklage habe aber keine Auswirkungen auf die tatsächliche Einschätzung dazu, was der frühere VW-Konzernchef gewusst habe. dpa

