Visa: Probleme bei Zahlungen mit Kreditkarte

Der Kreditkartenanbieter Visa hat Probleme bei der Zahlungsabwicklung eingeräumt. Es gebe eine „Service-Störung“, wegen der einige Transaktionen in Europa nicht ausgeführt werden könnten, teilte das Unternehmen am Freitag in einer Stellungnahme mit. „Wir untersuchen die Ursache und arbeiten daran,...