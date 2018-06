„Nur an der Spitze zu entscheiden, funktioniert eben nicht mehr“

Volkswagen hat sich auf den Weg gemacht. Der Autobauer steht vor einem tiefgreifenden Umbau. Dabei geht es auf der einen Seite um neue Antriebe und Digitalisierung, auf der anderen um eine neue Unternehmenskultur. VW-Chef Herbert Diess und VW-Betriebsratsvorsitzender Bernd Osterloh diskutierten mit den Mitarbeitern Jerome Küppers vom Produkt-Marketing, Teamleiterin Nicole Magiera, Unterabteilungsleiter Klaus Wehrmann, Fachreferentin Claudia Schmecht und Designerin Sandra Sturmat über Verantwortung, Freiheiten, Schwächen, Stärken und Perspektiven des Unternehmens. Das Gespräch moderierte Armin Maus, aufgezeichnet wurde es von Andreas Schweiger.

Was bedeutet Volkswagen für Sie?

Schmecht: Ich komme aus Wolfsburg, für mich bedeutet VW Familie. Mein Vater, mein Schwiegervater, meine Mutter, alle haben bei VW gearbeitet, mein Mann und ich sind nach wie vor dabei. Ich bin mit dem VW-Zeichen aufgewachsen. Daher fühle ich mich dem Unternehmen verbunden und verantwortlich.

Küppers: Ich bin vor sieben Jahren als Trainee eingestiegen und habe Volkswagen inzwischen ins Herz geschlossen. Wir hatten in den vergangenen zweieinhalb Jahren harte Zeiten, und es wäre deutlich schwieriger, wenn wir keine klare Vision hätten. Doch die haben wir, das ist sehr wichtig für uns. Das ist einerseits die aktuelle Produktoffensive und auf der anderen Seite die Erkenntnis, dass wir ein breit aufgestellter Mobilitätsanbieter werden müssen. Wenn wir weiterhin gemeinsam hart an dieser Vision arbeiten, dann freue ich mich auf die Zukunft bei Volkswagen.

Sturmat: Meine Familie war nicht bei Volkswagen beschäftigt. Aber ich bin trotzdem mit VW aufgewachsen: Meine Mutter hatte einen Käfer als erstes Auto, dann immer einen Polo. Mein Vater hat VW und Audi als Dienstwagen gefahren. VW ist eine Marke mit einer sehr ausgeprägten Identität. Es gibt eine starke DNA, die ihre Ursprünge in den Sympathieträgern Käfer und Bulli hat. Diese DNA wird von uns sehr gepflegt. Wenn Kunden mit dem Produkt in Kontakt kommen, muss es sympathisch sein und ein positives Gefühl hinterlassen. Das ist das, was ich als Aufgabe wahrnehme. Das macht Volkswagen für mich besonders. Das ist für mich der Kern.

Wehrmann: Ich bin mit dem Käfer aufgewachsen, Volkswagen ist ein wichtiger Teil meines Lebens, meine zweite Heimat. Ich bin stolz, als Ingenieur in einer tollen Mannschaft bei der Fertigung unserer beliebten Produkte mitwirken zu können. Die Arbeit wird nie langweilig, in der Produktion muss man sich täglich neuen Herausforderungen stellen. Besondere Bedeutung für mich haben unsere Kunden. Mehrfach erlebte ich die Markteinführung neuer Modelle mit. Die positive Resonanz der Kunden und auch der Mitarbeiter im Handel waren für mich immer wieder Anerkennung unserer Arbeit und Bestätigung, dass unsere Produktpalette für jeden das Richtige anbietet.

Magiera: Volkswagen verkörpert für mich, vor allem in der IT, breites Wissen und Kompetenz in verschiedensten Arealen. Ich erlebe äußerst selten, dass ich keine Hilfe bei meinen Kollegen finde. Außerdem kann ich über Landesgrenzen hinaus flexibel mit all diesen Kollegen zusammenarbeiten. Das ist sehr beeindruckend und in diesem Ausmaß nicht üblich.

Diess: Volkswagen ist eine super interessante Marke mit sehr viel Potenzial. Volkswagen ist auch eine demokratische Marke. Jeder kann unsere Autos fahren. Leute mit viel Geld, Mittelstand, Arbeiter – jeder ist mit einem VW gut angezogen. Die Marke ist weltweit präsent und meist positiv besetzt. Viele verbinden die Marke mit ihren ersten Jahren der Mobilität. Diese Identifikation mit der Marke ist extrem wertvoll. Ich glaube nicht, dass viele andere Unternehmen solch eine Identifikation haben. Das ist toll und zeigt, dass wir mit Volkswagen eine gute Zukunft haben.

Osterloh: Außer in Deutschland sind wir überall positiv besetzt. Deshalb finde ich es gut, wenn Mitarbeiter sagen: „Ich stehe zum Unternehmen.“ Das zeigt sich auch am Tag der offenen Tür in unseren Werken, zum Beispiel in Wolfsburg: Es gibt dort 60 000 Mitarbeiter, aber 200 000 Besucher kommen. Das sind alles Werksangehörige mit Familien. Wenn sie nicht stolz auf dieses Unternehmen wären, würden sie niemanden mitbringen.

Diess: Die Mannschaft ist unsere ganz große Stärke. Wir haben super Teams nicht nur in Deutschland, sondern auch in Lateinamerika, in China und in Russland. Sie alle sind Volkswagen. Der Verbund aus Entwicklungs-Know-how, IT, Produktion und Qualität ist einzigartig.

Was hat Diesel-Gate bei Ihnen ausgelöst?

Schmecht: Ich kann mich noch gut entsinnen, als im September 2015 die Pressemitteilung kam. Ich habe gedacht, mir zieht es den Boden unter den Füßen weg. Die Flüchtlings-Generation, die auch das Unternehmen mit aufgebaut hat, hat uns immer auf Werte ausgerichtet: Ehrlichkeit, Fleiß, Pünktlichkeit, respektvoller Umgang. Auf einmal stand dieses Unternehmen, für das man so brennt, im Feuer. Ich war eine Woche krank. So schlecht habe ich mich selten in meinem Leben gefühlt. Die Kollegen, die ich getroffen habe, hat das genauso mitgenommen.

Küppers: Ich habe davon erfahren, als wir auf dem Weg nach Frankfurt zur IAA waren. Wir waren dort, weil wir ein Konzeptteam aufgestellt haben, das sich mit dem Zukunftsthema Elektromobilität in Städten auseinandergesetzt hat. Aus dem Team sind Teile der neuesten Generation unserer Elektro-Fahrzeuge entstanden – die I.D.-Familie. Wenn ich privat gefragt werde, ob wir es ernst meinen mit der Elektromobilität, dann sage ich ganz klar „ja“, denn wir waren schon vor dem Diesel-Thema voll dabei.

Was hat sich durch den Skandal verändert, was muss sich ändern?

Schmecht: Ich möchte der jungen Generation die Chance geben, dass sie so stolz auf VW sein kann wie ich. Deshalb ist es mir unheimlich wichtig, Ihnen als Vorstand mitzugeben, die Themen Kulturwandel, Integrität, Compliance voranzutreiben. Auch ich als Vertrauensfrau und die IG Metall müssen ihren Beitrag leisten.

Diess: Wir haben in den vergangenen Jahren eine Wagenburg-Mentalität entwickelt. Volkswagen muss offener werden. Zudem brauchen wir eine integre Unternehmenskultur – auch wenn 99 Prozent der Mitarbeiter kernanständige Menschen sind, die hart arbeiten und gute Autos bauen. Ich zitiere den niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil, der gesagt hat: „Die Ursachen für die Abgasaffäre liegen einerseits darin, dass die Führung zu autoritär angelegt war. Und andererseits Umweltschutz und Gesetze nicht ernst genommen wurden.“ Das hat auch dazu geführt, dass sich Menschen nicht getraut hatten zu sagen, dass sie Aufgaben nicht erledigen können und dann unter Umständen eigene Lösungen suchten, die nicht in Ordnung waren. Deswegen brauchen wir eine ehrliche und kritikfähige Unternehmenskultur, in der Probleme offen angesprochen werden können.

Osterloh: Dass wir als Betriebsrat der Meinung waren, dass zu wenig nach oben gesagt werden darf, haben wir schon 2014 mit einem Ordner bewiesen, der Hunderte von Verbesserungsvorschlägen der Belegschaft enthielt. Deshalb begrüßen wir den Kulturwandel. So richtig ist das, was von der Unternehmensspitze angedacht wird, aber noch nicht in der Belegschaft angekommen. Wir versuchen als Betriebsrat zu unterstützen, gerade in den unteren Hierarchien. Kulturwandel hat etwas mit Offenheit, mit Transparenz, aber auch mit Respekt zu tun.

Wehrmann: Wir haben ein Problem in der Kommunikation. Der Vorstand sitzt in der Pyramide ganz oben auf der Spitze, wir sitzen an der Basis. Dazwischen gibt es eine dicke Schicht, und die gilt es schnell zu durchdringen. Das Wichtigste ist: Wir müssen mit den Menschen reden. Es reicht nicht aus, Plakate aufzuhängen oder eine Botschaft über das In-

tranet zu verbreiten. Wir müssen direkt mit den Menschen in Kontakt treten, das erwarten sie von uns. Wir müssen eine verständliche Sprache im Betrieb sprechen. Das „Denglisch“ und die oft komplizierte Darstellung von Sachverhalten kommen bei unseren Mitarbeitern oft nicht an. Wichtig ist, dass wir übersetzen. Die Bereitschaft der Mitarbeiter mitzuziehen ist da. Wir müssen sie nur verständlich informieren.

Diess: Das ist ein großes Defizit. Wir als Vorstand kriegen die Botschaften einfach nicht durch die Management-Ebenen. An vielen Stellen hilft uns der Betriebsrat in der Kommunikation. Wir selber sind hier nicht wirkungsvoll genug und kommen mit relativ abstrakten Begriffen wie Integrität. In diesem Punkt müssen wir besser werden.

Schmecht: Es geht auch ums Vorleben. Ich bin noch zu einer Zeit ins Angestelltenverhältnis gekommen, als die Chefs Aufgaben verteilt und Lösungen erwartet haben. Heute ist es ganz anders – die jungen Leute dürfen keine Verantwortung mehr übernehmen. Dabei möchten sie das und Teil des Ganzen sein.

Sturmat: Bis wir durch die Hierarchieebenen dringen, wird viel Pingpong gespielt. Das, was dem direkten Vorgesetzten gefallen hat, gefällt vielleicht dem darüber nicht. Auch präsentieren wir am Tag der Entscheidung eher selten selber. Das ist schade, weil dadurch der persönliche Kontakt zu den Führungskräften entfällt. Dabei ist es eine große Motivation, direkt vom Chef zu hören: „Das war super, so machen wir das.“ Stattdessen kommt ein Protokoll mit der Bestätigung oder Ablehnung. Das fühlt sich aber ganz anders an.

Diess: Woran liegt das?

Schmecht: Ich habe das Gefühl, dass einige Chefs im vorauseilenden Gehorsam unterwegs sind. Sie meinen, sie können erahnen, was der nächsthöhere Chef haben möchte. Dabei ist es für die Mitarbeiter doch wichtig, direkt in der Besprechung eine Rückmeldung zu erhalten. Dann müssen sie nicht interpretieren, was im Protokoll steht. Im direkten Kontakt mit dem Chef können sie ihre Entscheidung auch besser erklären.

Sturmat: Genau, und man hat die Möglichkeit, seine Idee zu verteidigen. Das ist nicht möglich, wenn man nicht dabei ist.

Osterloh: Seit wann ist das weniger geworden?

Sturmat: Es gibt immer mehr Projekte, und die Mannschaft ist sehr viel größer geworden. Deshalb musste es Strukturen geben, die vorsortieren.

Schmecht: Ich beobachte, dass Themen mit in die Besprechung genommen werden, Nachfragen aber nicht beantwortet werden können, weil der Sachbearbeiter nicht dabei ist.

Magiera: Das ist extrem schade, weil ich sehe, wie das genau andersherum funktionieren kann im Volkswagen Data-Lab München und in allen anderen Labs. Dort werden die Sachbearbeiter als Fachexperten in Besprechungen mitgenommen. Das macht die Abstimmungen schneller und effizienter, weil die Fragen von beiden Seiten gleich direkt auf den Tisch gebracht und beantwortet werden können.

Diess: Nur an der Spitze zu entscheiden, funktioniert eben nicht mehr. Das Unternehmen ist dafür zu groß und komplex geworden. Und es ist grundsätzlich der falsche Ansatz. Man kann Entscheidungen nicht an einer Person festmachen. Das war vielfach Praxis bei Volkswagen. Dadurch kommen oft nicht die besten Entscheidungen zustande, und es dauert zu lange. Das können wir uns nicht mehr leisten. Deshalb muss ein Baureihenleiter oder der Leiter eines Markts entscheiden, ohne mich zu fragen.

Schmecht: Darauf warten viele, das ist doch gut so.

Magiera: Wir holen uns Fachleute, die top ausgebildet sein müssen und hochkreativ. Diesen Talenten dann nicht die Möglichkeit zu geben, ihre Ideen zu verwirklichen und Entscheidungen zu treffen, ist doch schade.

Küppers: Das ist nicht überall der Fall. Wir haben als Mitarbeiter die Möglichkeit, vor der Bereichsleitung oder höher unsere Projekte vorzustellen. Das gibt uns eine hohe Wertschätzung. Dieses Pflänzchen der Organisation funktioniert im Bereich der Elektromobilität.

Osterloh: Die Menschen einzubeziehen, ist relativ einfach. Mit ihnen zu diskutieren, ist auch relativ einfach. Problematisch wird es bei Entscheidungen. Da machen sich es einige Führungskräfte leicht: Sie wollen sich vor Verantwortung drücken und entscheiden daher nicht. Deshalb müssen wir den Kulturwandel umsetzen. Dafür fehlt aber teilweise das Verständnis der Führungskräfte. Bei einer Beschäftigtenbefragung haben wir festgestellt, dass die Leute sehr stolz sind auf das Unternehmen, sich aber nicht abgeholt fühlen.

Diess: Einigen Führungskräften, die in dem System groß geworden sind, fällt es schwer, Verantwortung zu übernehmen und ihre Entscheidung zu vertreten. Das wird eine Zeit dauern.

Wehrmann: Dazu gehört auch Mut.

Küppers: Man sollte Best-Practice-Beispiele hervorheben, damit das einen Vorbildcharakter für die Belegschaft hat und sie sich daran orientieren kann.

Wehrmann: Das ist auch ein Thema der Wertschätzung. Heute ziehen sich Führungskräfte gerne in Besprechungsräume zurück. Die Mitarbeiter spüren aber, ob sie wahrgenommen werden oder nicht. Für einen Mitarbeiter ist es ganz wichtig, dass er regelmäßig ein Echo bekommt, positiv wie auch negativ. Das ist die große Kunst der Führung: Wie gehe ich mit den Leuten um, wie spreche ich mit ihnen? Ich kenne das aus meiner Tätigkeit als Trainer im Sport.

Osterloh: Es geht um soziale Kompetenz und Durchsetzungsfähigkeit.

Wo steht Volkswagen heute?

Schmecht: Wir sind auf dem Weg, aber noch lange nicht am Ziel. Wir haben Menschen, die im alten System groß geworden sind, für die es sehr schwierig ist umzudenken. Bei einigen ist die Notwendigkeit der Veränderung in den Köpfen überhaupt nicht angekommen. Ich fände es sehr gut, wenn wir uns an Best-Practice-Beispielen orientieren könnten. Ich fände es auch sehr gut, wenn wir anders mit Fehlern umgehen würden. Fehler zu machen, ist menschlich. Wir müssen aber zugleich aus ihnen lernen. Das haben wir in der Vergangenheit nicht gemacht. Wir bewegen uns zwar, aber das geht mir als Hibbelkopf zu langsam.

Diess: Ich bin der Meinung, dass sich viel geändert hat. Als ich vor rund drei Jahren bei Volkswagen begonnen habe, waren die Sitzungen viel steifer. Es gab weniger Widerspruch. Heute haben wir sehr viel mehr Diskussion und Diskurs, Widerspruch. Das ist ein Verdienst von Matthias Müller, der sehr viel für die Öffnung unserer Unternehmenskultur getan hat. Wir sind ein riesiges Unternehmen mit noch immer sieben Hierarchieebenen. Es gibt noch viel zu tun.

Osterloh: Ich bin überzeugt, dass der Vorstand den Kulturwandel ernst meint. Allerdings müssen sich einige Führungskräfte noch daran gewöhnen, denn wenn er oben nicht vorgelebt wird, kommt er unten nicht an. Als wir mobiles Arbeiten eingeführt haben, hat ein Top-Manager gesagt: Bei mir wird nicht mobil gearbeitet. Das war aber die Ausnahme. Die überwiegende Mehrheit der Führungskräfte kommt damit klar, mobil arbeiten zu lassen – ohne direkte Beaufsichtigung. Das ist ein super Zeichen.

Schmecht: Das ist das Beste seit Jahren, was uns passiert ist. Das ist ein Vertrauensvorschuss. Es steigert doch auch die Attraktivität von VW als Arbeitgeber, wenn ich einem jungen Menschen sage, er kann in Berlin wohnen bleiben und von dort aus arbeiten.

Wehrmann: Die Kollegen aus der Produktion schauen schon etwas neidvoll auf diese Möglichkeiten. Ich kann zum Beispiel als Meister schlecht von zu Hause aus meine Mannschaft und die Fertigung steuern, sondern muss vor Ort sein. Mobile Arbeit ist aber ein wichtiges Merkmal eines modernen, attraktiven Arbeitgebers. Sie hilft, den Alltag leichter zu organisieren und Beruf mit Familie besser zu vereinbaren.

Vor welchen Herausforderungen steht Volkswagen?

Diess: Was uns bevorsteht an Wandel durch Elektromobilität, autonomem Fahren und durch neue Wettbewerber aus China und aus den USA, wird uns enorm fordern. Die Fähigkeiten in unserem Geschäft, Autos zu bauen, sind gut. Die Fähigkeiten im Entwickeln von Software für Autos müssen wir unter Hochdruck ausbauen, um mit den neuen Spielern mithalten zu können.

Magiera: Meine Projekte drehen sich um urbane Mobilität und Smart City. Momentan sind wir ein Fahrzeughersteller. Sollen wir in Zukunft zweigleisig fahren? Einerseits die Hardware und andererseits die Software? Bauen und betreiben wir die Plattformen selbst?

Diess: Wir müssen! Wenn wir die Hoheit über die Software verlieren, die Kundenschnittstellen und Plattformen, dann haben wir keine Chance. Als reiner Autobauer, also als reiner Hardware-Hersteller, werden wir nach unten durchgereicht. Das ist uns bewusst, und wir wissen, dass wir uns verändern und neue Kompetenzen aufbauen müssen. Wir haben nicht genug Leute und können nicht schnell genug neue an Bord holen. Das wird die größte Herausforderung nicht nur für uns, sondern für alle Autohersteller. Was da an neuen Wettbewerbern entsteht in China und in den USA, erzeugt einen enormen Druck. Die können vielfach all das, was wir noch nicht können – und zwar schnell und effizient. Da mitzuhalten, wird ein großer Kraftakt für uns.

Magiera: Ich freue mich sehr über Ihre Meinung. Wir müssen definitiv in dieses Feld reingehen, sonst schließen wir uns von einem großen Zukunftsmarkt aus – zum Beispiel für Mobilitätsplattformen.

Diess: Es geht aber eben auch um Software-Kompetenz nur für das Auto. Wir müssen das Auto wie ein Smartphone-Hersteller über die Laufzeit am Leben halten – mit regelmäßigen Software-Updates und neuen Funktionen. Außerdem geht es um direkten Kontakt zum Kunden, das haben wir als Hersteller bislang nicht gemacht, das machen die Händler. Daher wissen wir nicht, wer unsere Autos fährt und welche Wünsche unsere Kunden haben. In Zukunft müssen wir die Kunden und ihr Profil kennen, wissen, wo sie zufrieden sind mit uns und wo nicht. Das sind neue Dimensionen für uns, die wir heute durch die Händler abgedeckt haben. Tesla-Fahrer sprechen dagegen von Anfang an direkt mit der Zentrale. Es geht jetzt darum, unsere Veränderungsgeschwindigkeit zu erhöhen. Mit dem derzeitigen Stand bin ich noch nicht zufrieden. Der Maßstab dafür liegt derzeit außerhalb Deutschlands. Nicht nur bei Apple, auch bei Google und anderen sitzen Tausende von Programmierern, die sich nur mit dem Auto befassen – Tausende, die wir nicht haben. Wir müssen beim autonomen Fahren und bei der Vernetzung schnell besser werden. Sonst könnte es sein, dass wir den Anschluss verlieren.

Schmecht: Wie ist Ihre Strategie?

Osterloh: Wir brauchen richtig gute Leute, kreative Menschen. Viele kennen uns aber nicht. Manche fragen: Bei VW gibt es auch eine IT? Deshalb müssen wir mehr werben und das Hochschul-Marketing verbessern. Mit den Labs haben wir angefangen. Das war eine Kulturfrage: Wofür brauchen wir IT? Das war nicht ganz einfach, das ein paar Menschen beizubringen: Du brauchst Eigenentwicklung, du musst Know-how haben. Du musst Menschen haben, die sich dafür begeistern. So, wie sich Menschen dafür begeistern, dass sie ein Auto bauen und hinterher stolz auf ihr Produkt sind, muss es auch Menschen geben, die auf ihre Software-Lösungen stolz sind.

Sturmat: Wir haben in der Technischen Entwicklung zwar eine gute Innovationsplattform, in die wir unsere Ideen einbringen. Aber diese dann in Serienprojekten umzusetzen, ist ein harter Kampf. Warum ist das nicht einfacher, wenn wir schneller und innovativ werden wollen?

Osterloh: Weil wir nur begrenzte Mittel haben.

Diess: Aber ich bin schon Ihrer Meinung: Wir müssen mehr Druck machen.

Wehrmann: Wir haben eine vielfältige Kundenstruktur und viele Menschen, die aus dem analogen Zeitalter kommen. Das, was wir im Produkt anbieten, muss zuverlässig funktionieren und bedienerfreundlich sein. Der Kunde sollte den Nutzen für sich erkennen, den wir mit unseren innovativen Ausstattungen bieten.

Diess: Wir wissen, wo unsere Herausforderungen liegen. Ich baue auf die Stärke von Volkswagen und die Kraft unserer Mannschaft. Daher bin ich zuversichtlich, dass wir auch in Zukunft die individuelle Mobilität an führender Stelle mitgestalten. Gerade jetzt kommt es darauf an, innovative Technik für viele Menschen im Auto verfügbar zu machen. Das ist und bleibt eine zentrale Aufgabe gerade der Marke Volkswagen.