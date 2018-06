„Oft fehlt es nur an Kommunikation“

Katrin Mehr engagiert sich seit mehr als zehn Jahren in der Gewerkschaftsarbeit. Die 40-Jährige ist seit 2008 Vertrauensfrau. Schon in ihrer Ausbildungszeit vertrat sie die IG Metall für anderthalb Jahre im Unternehmen. Bei der vergangenen Betriebsratswahl kandidierte sie auf Listenplatz 155. „Irgendwann möchte ich schon im Betriebsrat sitzen“, sagt die Helmstedterin.

Mehr arbeitet als Facharbeiterin in der Teilefertigung in der Technischen Entwicklung im Werk Wolfsburg. Nach dem Abgas-Skandal hat der VW-Konzern mit dem Restrukturierungsprogramm „Transform 2025+“ unter anderem Maßnahmen zur Effizienzsteigerung eingeführt. Das bedeutet für manche Abteilungen im Konzern, dass sie kleiner werden. Die Transformation „hatten wir schon vor der Brust“, sagt Mehr. Ihr Team besteht seitdem nur noch aus elf Mitarbeitern – zuvor waren es 28. Die leidenschaftliche Borussia-Dortmund-Anhängerin ist jedoch nicht nur für ihr geschrumpftes Team Vertrauensfrau, sondern seit 2013 auch Mitglied der vierköpfigen Leitung des Abteilungsvertrauenskörpers (AVK). Dieser ist für insgesamt 1400 Mitarbeiter zuständig. „Vertrauensleute müssen einen guten Draht zu ihren Kollegen haben. Das hat etwas mit Sympathie und Engagement zu tun“, sagt Mehr. Zusätzlich ist die 40-Jährige in ihrem Bereich auch Vertrauensfrau für die Gruppe Frauen.

„Ich bin mir eigentlich sicher, dass die Kollegen zu schätzen wissen, was ich mache.“ Katrin Mehr, Vertrauensfrau bei der IG Metall im Wolfsburger Stammwerk

Auf der Wahlliste der IG Metall war die blonde Frau fast die einzige, die auf ihrem Foto Arbeitskleidung trug. Mehr kam 1996 als Auszubildende für Konstruktionsmechanik mit der Fachrichtung Feinblechtechnik zu VW. Als der Posten des Vertrauenskörpers unter den Auszubildenden frei wurde, schlugen ihre Kollegen sie als Kandidatin vor. Ihr Amt endete mit dem Abschluss der Ausbildung. Einige Jahre später wurde sie wieder Vertrauensfrau und ist es seitdem ununterbrochen. Wichtig sei, so Mehr, Vertrauensfrau oder -mann für Mitarbeiter zu sein, in deren Team man selbst arbeite. „Dann kennt man die Themen einfach, die die Kollegen beschäftigen“, erklärt sie.

Als Vertrauensfrau geht Mehr einmal in der Woche zu einer Informations-Veranstaltung für Vertrauensleute. Die Neuigkeiten aus der Gewerkschaft und dem Unternehmen, die sie dort erfährt, gibt sie an ihre Kollegen in der Technischen Entwicklung weiter. Umgekehrt trägt sie aber auch Klagen oder Probleme aus ihrem Team weiter in die Gewerkschaft. „Es hilft nichts, sich hinzustellen und mit den Füßen zu stampfen. Man muss mitreden“, sagt Mehr. Sie will wissen, was im Unternehmen und mit den Mitarbeitern passiert. „Ich finde es wichtig, den Kollegen zur Seite zu stehen und ihre Ängste und Befürchtungen ernst zu nehmen, ihnen zuzuhören, Gespräche zu führen und wenn möglich bei Problemen Hilfestellung leisten zu können“, so die 40-Jährige.

Ohne die Vertrauensleute sei ein Betrieb weder streik-, noch kampagnen- oder aktionsfähig, heißt es in einem Handbuch der IG Metall. Für die IG Metall sind die Vertrauensleute die Basis der gewerkschaftlichen Interessenvertretung. Anfang des Jahres trommelte Mehr für die Betriebsratswahlen, die bei Volkswagen im März anstanden. „Ich habe versucht zu vermitteln, wie wichtig der Betriebsrat für jeden Einzelnen ist“, sagt Mehr.

Es sei wichtig, dass die Kollegen wählen gehen, am liebsten natürlich ihre Gewerkschaft. Aus Protest eine andere Liste zu wählen, weil man ein Betriebsratsmitglied nicht mag, hält sie für falsch. Das sei genauso dumm, wie eine Partei bei der Bundestagswahl aus Protest zu wählen. Wichtig sei es, „das Ganze“ zu sehen – das, was der Betriebsrat als Gremium erreiche. Aktuell nimmt die IG Metall im Wolfsburger Werk 66 von 75 Sitzen ein. Die übrigen neun verteilen sich auf die Mitarbeiter-Interessengemeinschaft 18 sowie die Christliche Gewerkschaft Metall.

Vertrauensleute füllen ihr Amt ehrenamtlich aus. Da ihre damit verbundenen Aufgaben aber auch in ihre Arbeitszeit bei Volkswagen fallen, haben die IG Metall und das Unternehmen dazu eine vertragliche Vereinbarung getroffen. Diese sichert ihnen ein bestimmtes Kontingent an freigestellten Stunden zu, in denen sie die Belegschaft informieren. Mehr weiß nicht, wie viele Stunden sie mit ihrem Amt in der Woche verbringt. Aber: „Es geht schon in die Freizeit hinein“, sagt sie. Doch die Facharbeiterin sieht vor allem die Vorteile: „Man knüpft Netzwerke, lernt andere Menschen kennen“, sagt sie. Mehrmals pro Jahr fährt Mehr zu Seminaren, um sich in Gewerkschaftsthemen weiterzubilden. „2008 habe ich die Strukturen der Vertrauensarbeit kennengelernt“, sagt Mehr. Auch zehn Jahre später will sie sich darin und auf anderen Gebieten weiterbilden. Außerdem lerne man bei den Seminaren andere Menschen kennen, etwa Mitarbeiter anderer Großkonzerne wie BMW, Siemens oder Bosch. Ihr Resümee danach sei oft: „Es geht nicht überall so zu wie bei uns.“ Heißt: Nicht alle Unternehmen hätten so einen starken Betriebsrat wie VW. „Da muss man die Kollegen manchmal auch dran erinnern“, sagt Mehr.

Zu den konfliktträchtigsten Auseinandersetzungen in ihrer Zeit als Vertrauensfrau gehörten immer wieder Themen rund um die Arbeitszeit – etwa Beginn und Ende der Gleitzeit. „Manche Kollegen und Kolleginnen würden gerne früher beginnen und einige auch gerne länger bleiben“, erzählt Mehr. Die Diskussionen darum seien häufig „etwas angespannt“. Die Vertrauensfrau agiert dann offenbar ganz diplomatisch: „Da braucht man viel Geduld. Mit den Forderungen, die man gerne durchsetzen würde, muss man schon sehr sensibel umgehen.“ Etwas mit Gewalt durchsetzen zu wollen, helfe am Ende keinem. Laut Mehr besteht die Gefahr, dass nicht alle Möglichkeiten bedacht wurden, die eine Forderung mit sich bringe – am Ende verbessere sich dadurch eventuell nichts. Bei der Arbeitszeit könne man es zudem nicht jedem recht machen. „Sowas umzusetzen, dauert dann schon mal“, sagt die 40-Jährige. Manchmal gehe man nur kleine Schritte, und die Verbesserung sei dennoch spürbar. „In den letzten Jahren hat es schon Verbesserungen gegeben“, sagt Mehr. Genauer will sie nicht werden.

Die Transformation im Volkswagen-Konzern hat Mehr und ihr Team ganz direkt betroffen. Kollegen von ihr arbeiten nun in anderen Fertigungsbereichen oder werden in sogenannten Zukunftsfeldern eingesetzt. Im gesamten Fertigungsbereich von Mehr arbeiten nur noch rund 70 statt vorher 170 Kollegen. „Die Kollegen hatten Ängste, als es um die Personalverschiebungen ging“, sagt Mehr. Sie hätte ihnen zugehört und versucht, ihnen die Sorgen zu nehmen. „Bei uns ging es zwar für sie nicht weiter, aber anderswo“, sagt sie. Wer aus den Abteilungen versetzt wird, darauf haben Vertrauensleute nach Angaben der Helmstedterin keinen Einfluss.

Insgesamt sei die Zeit „sehr schwierig“ gewesen. Mehr bemängelt vor allem, dass Informationen zur Umstrukturierung die Kollegen nur sehr spärlich oder kurzfristig erreicht hätten. „Es waren schon längst Gerüchte entstanden, bevor die betrieblichen Vorgesetzten uns informiert haben“, sagt Mehr. Sie habe dann in ihrer Funktion als Vertrauensfrau stets den Zwischenstand, den sie aus den wöchentlichen Informationsveranstaltungen der IG Metall erfahren habe, an ihre Kollegen weitergegeben.

Sie habe dann auch gerne mal den Ärger der Arbeitskollegen abbekommen. Die angestaute Wut solle Mehr „nicht persönlich nehmen“, hätten diese ihr jedoch stets gesagt. Mehr sagt: „Ich verstehe das schon.“ Sie habe es betroffen gemacht, wie ihre Kollegen darunter litten, nicht zu wissen, wie es weitergeht.

Das Miteinanderreden ist für Mehr das A und O guter Gewerkschaftsarbeit. Davon könnten sich, sagt sie, auch Vorgesetzte eine Scheibe abschneiden. „Damit Kollegen manche Sachen verstehen, fehlt manchmal nur der Schlüssel Kommunikation“, ist die Vertrauensfrau überzeugt. Unwissen sei oft der Grund für Unsicherheit. Ihren Einsatz schätzen ihre Kollegen, glaubt Mehr. „Die Kollegen wissen zu schätzen, was ich mache.“

VERTRAUENSKÖRPER 4000 Vertrauensleute sind bei Volkswagen in Deutschland im Einsatz. 2400 davon im Leitwerk in Wolfsburg. Neben der IG Metall gibt es noch andere Gewerkschaften, die bei VW Wolfsburg aktiv sind: die Christliche Gewerkschaft Metall (CGM) sowie die Mitarbeiter-Interessengemeinschaft 18 (MIG 18). Der Betriebsrat in Wolfsburg besteht aus 72 Mitgliedern. Er vertritt die rund 60 500 Beschäftigten im Werk. Die IG Metall vereint im Betriebsrat 66 Mandate auf sich, neun Mandate verteilen sich auf die CGM und die MIG 18. Über die Vertrauensleute heißt es bei der IG Metall: „Die gewählten Vertrauensfrauen oder -männer der IG Metall sind die ersten Ansprechpartner für ihre Kolleginnen und Kollegen am Arbeitsplatz. Sie informieren die Mitglieder über Entwicklungen in der Gewerkschaft und stehen für Fragen, Anliegen oder Sorgen ihrer direkten Kollegen bereit.“