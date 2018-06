Niedersachsen unterstützt Antrag für freien Außenhandel mit Stahl.

Hannover Im Handelsstreit mit den USA will sich Niedersachsen im Bundesrat für eine Initiative zur Sicherstellung des freien Außenhandels mit Stahl einsetzen.

Im Handelsstreit mit den USA will sich Niedersachsen gemeinsam mit dem Saarland im Bundesrat für eine Initiative zur Sicherstellung des freien Außenhandels mit Stahl einsetzen. Einen entsprechenden Beschluss fasste die Landesregierung am Montag, wie die Staatskanzlei mitteilte. In der Bundesratsinitiative wird die Bundesregierung aufgefordert, weiter auf die EU-Kommission einzuwirken, die Lage zu entspannen und gleichzeitig das Instrumentarium der Welthandelsorganisation WTO zu nutzen. Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) hatte sich bereits im März für eine gemeinsames Vorgehen aller Länder mit der Bundesregierung und der EU als Reaktion auf Strafzölle ausgesprochen.

Am Freitag waren die Vergeltungszölle auf US-Produkte in Kraft getreten, mit denen die EU auf die von US-Präsident Donald Trump verhängten Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumprodukte reagiert hatte. Zwar haben die US-Strafzölle nur relativ geringe direkte Auswirkungen auf Niedersachsen, da nur ein kleiner Teil der niedersächsischen Stahlproduktion dorthin exportiert wird. Die Wirtschaft fürchtet jedoch indirekte Folgen, wenn Stahl und Aluminium aus Ländern wie China, die ursprünglich für den amerikanischen Markt bestimmt werden, als Folge des Handelskonflikts nach Niedersachsen kommen. dpa