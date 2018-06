Urteil zu Lebensversicherungen: Die wichtigsten Antworten

Verbraucher, deren Lebensversicherung in der aktuellen Niedrigzinsphase endet, müssen sich mit weniger Geld zufriedengeben – damit für die übrigen Kunden genug übrig bleibt. Eine entsprechende gesetzliche Neuregelung von 2014 ist verfassungsgemäß. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe am...