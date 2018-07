Fertiggerichte werden für viele Kunden immer wichtiger

Wer in einen Supermarkt geht, wird häufig bereits am Eingang mit einer riesigen Auswahl an fertigen Speisen zum Mitnehmen begrüßt: Obstsalat, Wraps, Suppen und Sushi liegen in Kühltheken. Und in der Konservenabteilung warten Gulaschsuppen und Königsberger Klopse. Im Tiefkühlregal liegen Pizzen,...